Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe'nin eski yıldızı dönüyor!

F.Bahçe'nin eski yıldızı dönüyor!

'de top koşturduğu dönemde taraftarın sevgilisi olan , Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Teknik ekibe katılması için teklif yapılan Kuyt, düşünmek için süre istedi. Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:52 ABONE OL
F.Bahçe'nin eski yıldızı dönüyor!

Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.

İŞTE FENERBAHÇE'Yİ YAKAN SEBEP! OZAN TUFAN...

DIRK KUYT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe'nin eski yıldızı dönüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA