Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.



Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, neredeyse tüm dünyada hayatı kitledi. Corona virüsünün en çok etkilediği alanların başında da spor geliyor. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüsü paylaşımı geldi. Abdurrahim Albayrak ile birlikte oğlunun da corona virüse yakanlandığı biliniyordu. Hikmet Albayrak son durumunu kendi Twitter hesabından duyurdu.Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüsü tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.İşte Hikmet Albayrak'ın paylaşımı!