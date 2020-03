Ahmet Nur Çebi: "Bir takımı şampiyon ilan etmek..."

Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Türkiye'de de maçlar corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Süper Lig'in askıya alınması sonrasında ise nasıl bir çözüm yolu bulunacağına dair tartışmalar sürüyor. Liglerin bu şekilde tescil edilmesi, sezonun iptali, play-off sistemi, kalan 8 haftalık dilimin oynanması gibi seçenekler masada duruyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Süper Lig'in geleceğine ilişkin fikirlerini açıkladı. Play-off sistemine ve ligin tesciline karşı olduklarının altını çizen Çebi, maçların seyircili bir şekilde oynanması gerektiğini dile getirdi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Corona virüsü salgınına karşı Beşiktaş Kulübü'nde ne gibi tedbirler alındı?

"Dünyayı etkisi altında alan bir virüs salgınından bahsediyoruz. Bu durum toplum sağlığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Vatandaş olarak devletimizin uygulanmasını istediği kurallara riayet ediyoruz. Kulüp olarak da personelimizin büyük kısmına evden çalışmalarını söyledik. Bir yandan da işler devam ettiği için çok küçük bir ekip belli zamanlarda kulüpte oluyor. Bu zamanlar içinde belli periyotlarla kulüpte işi olanların ateşleri ölçülüyor. Ayrıca tüm personelden el dezenfektanlarını sık sık kullanmalarını istiyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya da mutlaka dikkat ediyoruz."



"Koronavirüs süreci haziran sonuna uzadığı takdirde ligler iptal edilmeli ve Avrupa kupalarına son 5 yılın en iyi puanlarına sahip takımlar gitmeli" şeklindeki açıklamanız sonrası nasıl tepkiler aldınız?

"Her kulüp, içinde bulunduğu duruma göre farklı tepkiler verdi. Benim öncelikli arzum tabii ki corona virüsü sürecinin bir an önce bitmesi ve ligin oynanması. Mümkünse mayısta oynanmalı ve taraftarla oynanmalı. Taraftar yoksa tehlike devam ediyor demektir. O zaman da hiç oynanmamalı çünkü toplumun sağlığı her şeyden önemlidir. Avrupa kupalarına katılacak takımlar meselesine gelince... Sadece bizim ligimizde değil Avrupa'daki her ligde bu durum söz konusu. UEFA tüm ligler için standardını belirleyecektir. Daha önce de ifade ettiğim üzere UEFA teamülleri gereği son 5 yılın başarı ortalamasına bakılarak ülkeyi temsil edecek takımlar belirlenebilir. UEFA'nın bu kulüplere vereceği Avrupa kupalarına katılım ücretleri de eşit bir şekilde diğer kulüplere dağıtılabilir."

Gelecek sezonlar için yol haritanız nedir? Transfer politikanızı belirlediniz mi?? Gelecek sezonlarda nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?

"Transfer için öncelik özkaynaklarımıza yani altyapıya başvuracağız, eksik kalanları da dışarıdan bulacağız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın, futbol şubesiyle ilgilenen yöneticilerimiz ve profesyonellerimizle birlikte bu konu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Sergen Yalçın Hocamızı takımın başına getirerek bir öze dönüş hareketi başlattık.

Ne demek öze dönüş? Bu camianın evlatlarının kulüp içerisinde doğru yerlerde olması demek. Sergen Yalçın, altyapımızdan yetişmesi dolayısıyla gençlerimizi en çok anlayan ve en çok şans vermek isteyecek hocadır. Gelecek sezon A takım rotasyonunda rahatlıkla şans bulabilecek yetenekli evlatlarımız var. O gençlerimiz de hocamıza kulak vermeli. Genç, ucuz, iyi ahlaklı, arzulu ve başarı isteyen futbolculardan oluşan bir takım kurmak istiyoruz."

"Daha önce de ifade ettiğim üzere, artık popülist politikalar olmayacak. Pahalı ve yaşlı futbolcu transferi kesinlikle yapılmayacak. Beşiktaş için gelecekte değer ifade etmeyecek transferler olmayacak. Ancak bir iki tecrübeli ve ahlaklı futbolcunun, gençlere örnek olması açısından kadroda bulunmasında büyük fayda olacağına düşünüyorum. Ancak onların da yaşı, ücreti ve sayısı abartılı olmayacak."

"BİR TAKIMI ŞAMPİYON İLAN ETMEK YANLIŞ OLUR"

"Play-off olmaz çünkü her şey yolunda ise lig oynansın zaten. Eğer oynanmıyorsa ligler iptal edilmeli. Lig şu anki duruma göre bitirilir ve birinci sıradaki kulüp şampiyon ilan edilirse, o takıma bir ömür problem olur. Düşünsenize, şampiyonluğunuz tescil edilmiş ama birileri gelip 'Lig oynansaydı biz şampiyon olacaktık' diyecek. Bu da şampiyon olan takıma hep sırtında taşımak zorunda kalacağı bir zül olacaktır. Liglerin bitimine 8 hafta var. Şu an 7'nci sırada olan bir takımın bile matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Maçların oynanabileceği bir durum varsa, daha dar bir maç takvimi ile ligi bitirelim düşüncesindeyim."

Birçok kişiye göre Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk şansı kalmadı. Size göre var mı?

"Her şey bir yana, Beşiktaş ne durumda olursa olsun sezon başlangıcında hedefi şampiyonluktur. Bu sezon lige başlangıcımız bizim açımızdan sezonun kaderini etkiledi. Ligin oynanması durumunda ortada matematiksel anlamda bir gerçeklik varsa Beşiktaş o hedefi kovalar. Olur ya da olamaz ama sonuna kadar yarışma kültürü çok önemli."

