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’dan destek

Kulübü, ’ın başlattığı 195.300 TL destek oldu.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:22 ABONE OL
Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampnayası'na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da bu kampanyaya destek oldu. Karadeniz ekibi kampnayaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.
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Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
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