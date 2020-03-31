Son dakika haberi | Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması!

Corona virüsü ile mücadele eden Galatasaray'da iyi haberler gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak'tan da iyi haber gelmişti. Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Abdurrahim Albayrak ile ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"18 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir."