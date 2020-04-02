Mesut Özil'den yeni doğum yapan eşine dudak uçuklatan hediye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe bebeklerine kavuştu. Çiftin Eda adını verdikleri bir kızı oldu.

Posta'nın haberine göre; Mesut Özil, birkaç gün önce doğum yapan eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi olarak Londra'daki 80 milyon TL'lik malikanesini verdi. Yıldız futbolcu, Amine Gülşe'ye evlilik teklif ettiğinde 200 bin TL'lik tektaş, nişan töreninde 75 bin TL'lik bileklik ve 100 bin TL'lik saat, düğün hediyesi olarak da İstanbul'da bir daire hediye etmişti.

Gülşe, bu pahalı hediyeler için, "Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için" yorumunu yapmıştı. Mesut Özil'in 2015 yılında aldığı malikane ise uzun süre konuşulmuştu.

MALİKANEDE NELER VAR?

1200 metrekarelik evde toplam 8 yatak odası ve 2 salon bulunuyor. Evde ayrıca açık-kapalı yüzme havuzu, sauna ve hamamın da olduğu SPA ve bir sinema salonu da var.