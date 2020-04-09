Eski hocasından Allahyar sözleri!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki İran'lı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh için flaş itiraf... Genç golcünün Esteghlal FC'de forma giydiği dönemde teknik direktörü olan Winfried Schafer, sarı lacivertli futbolcunun transfer sürecine ilişkin isyan eder nitelikte bir açıklama yaptı.

Schafer, Alman basınına yaptığı konuşmada Allahyar için 'takımımın en iyi golcüsü' ve 'İran'ın en iyi golcüsü' yakıştırmalarını yaparken, satışının sinir bozucu olduğu dile getirdi.

70 yaşındaki teknik adam, yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk mücadelesinde garip hakem kararlarıyla önemli noktalarden geriye düşürüldük. Ancak, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu asla unutmayacağım. Çalıştığım süre boyunca bunlar gerçekleşti. Birinde, üç normal oyuncumu kaybettim çünkü sözleşmelerini yenilemeyi reddettiler. Buna ek olarak, 17 yaşındaki en yetenekli golcüm (Allahyar Sayyadmanesh) Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye satıldı. Çocuk, çalıştığım ülkedeki en iyi forvetti ancak satış politikası doğruydu." dedi.





ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

29 haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol şehrinde dünyaya gelen Allahyar, 1,82 boyunda ve forvet bölgesinde forma giyiyor.

Kariyerine Padideh Sari FC U19'da başlayan Allahyar, sırasıyla; Saipa FC U19, Esteghlal FC, Fenerabahçe ve İstanbulspor'da forma giydi.

Allahyar, bu sezon toplamda çıktığı 12 müsabakada 1 gol kaydederken, 568 dakika sahada kaldı.

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