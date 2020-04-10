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'a corona virüsü şoku!

ekibi 'un efsane isimlerinden 69 yaşındaki corona virüsüne yakalandı. Dalglish, Liverpool formasını 1977-1990 yılları arasında 13 sezon giydi. Dalglish bu süreçte 449 maçta 141 gol 59 asistlik performans gösterdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:37 ABONE OL
Liverpool'a corona virüsü şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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KENNY DALGLISH KİMDİR
İskoç eski futbolcu ve teknik direktör. Hem İngiliz hem İskoç kulüplerinde 100 'ün üzerinde gol atan tek futbolcu olan Dalglish, Celtic'de 4 lig şampiyonluğu ve 4 de lig kupası kazandı.

1977'de Liverpool, Dalglish'i Kevin Keegan'ın yerine aldı. 1985'te Liverpool'da oyuncu-menajer oldu ve üç lig şampyonluğu kazandı. 1995'te Blackburn Rovers ile lig şampiyonluğunu kazanınca, İngiliz lig şampiyonluğunu farklı kulüplerle kazanan az sayıda teknik direktörden biri oldu.

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Liverpool'a corona virüsü şoku!
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