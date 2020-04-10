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'nun kefaletini ödedi mi? Messi açıkladı!

Paraguay'da sahte pasaport ve sahte evraklarla yakalanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan , 32 gün sonra kefaletle cezaevinden çıktı. Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcunun 1.6 milyon dolarlık kefalet parasını ise 'da oynadığı dönemden takım arkadaşı olan Messi'nin ödediği iddia edilmişti. Arjantinli yıldız bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 12:08 ABONE OL
Ronaldinho'nun kefaletini ödedi mi? Messi açıkladı!

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Ronaldinho'nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira'nın cezası 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezaları çeken Ronaldinho ve kardeşinin kefalet parasını Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ödediği iddia edilmişti. Messi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Arjantinli futbolcu ayrıca İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

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Ronaldinho'nun kefaletini ödedi mi? Messi açıkladı!
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