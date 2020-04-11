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Fransız isimden yıllar sonra gelen itirafı

Fransa ile İtalya arasında oynanan ve İtalya'nın kazandığı 2006 Dünya Kupası final maçına, 'ın Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart görmesi damga vurmuştu. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan dönemin Fransız milli futbolcusu , Zidane'ın maçtan sonra özür dilediğini ancak bu özrü kabul etmediğini ve kendisiyle 2 yıl konuşmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 20:48 ABONE OL
Fransız isimden yıllar sonra gelen Zinedine Zidane itirafı

2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasında Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa atmasının yankıları devam ediyor.

Futbol tarihinde yerini alan olay sonrası kariyerinin son maçında çıkan Zidane, İtalyan futbolcuya attığı kafanın ardından futbola veda ederken, Fransa Milli Takımı'nın sağ bek Willy Sagnol, yıllar sonra yaşanan olayla ilgili flaş bir itirafta bulundu.


Willy Sagnol

Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, "Zidane maçtan sonra özür diledi ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim ve 2 yıl boyunca hiç konuşmadık." dedi.

Zidane ile bir sonraki görüşmesinden de bahseden Sagnol, "2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemizi söyledi. Onu aradım ve buluşup bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti." diye konuştu.

Kariyerinde Saint-Etienne, Monaco ve Bayern Münih formalarını terleten Willy Sagnol, 2008 yılında aktif futbol yaşamına nokta koydu.

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Fransız isimden yıllar sonra gelen Zinedine Zidane itirafı
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