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Galatasaraylı Lemina'dan flaş paylaşım!

'ın yıldız ismi , son dönemin fenomen dizisi  De Papel'in afişini sarı-kırmızılı takıma uyarlayarak  hesabından paylaştı. Gabonlu oyuncu, görselde kendisiyle birlikte , Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya yer verip, "La Casa De Galatasaray" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 21:55 ABONE OL
Galatasaraylı Lemina'dan flaş paylaşım!

Corona virüsü slgını nedeniyle evlerinde karantina altında yaşayan futbolcular antrenmanlarını aksatmazken, dizi ve film izleyerek de sıkça zaman geçiriyor.
Evde boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina da La Casa De Papel akımına kapılarak sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu futbolcu, fenomen dizinin afişini Galatasaray'a uyarlayarak sosyal medyadan "La Casa De Galatasaray" ifadesiyle paylaştı. Görselde Fatih Terim'i öne çıkaran Lemina, kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya da yer verdi.

Lemina ayrıca paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Yakında görüşürüz çocuklar" yazdı. Lemina'nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.


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Galatasaraylı Lemina'dan flaş paylaşım!
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