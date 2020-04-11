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hayatını kaybetti

Eski kokartlı hakem , 81 yaşında hayatını kaybetti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:19 ABONE OL
İlyas Ayan hayatını kaybetti

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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İlyas Ayan hayatını kaybetti
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