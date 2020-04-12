Galatasaray’la anılan Hulk kimdir? Hulk nereli, kaç yaşında, asıl adı ne ve hangi takımda oynuyor?

Yabancı basında çıkan haberler sonrasında adı Süper Lig ekiplerimizden Galatasaray'la anılmaya başlayan forvet oyuncusu Hulk ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda ünlü forvete ilişkin arama motorlarında Hulk kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl adı ne ve hangi takımda oynuyor? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. İşte Hulk lakabıyla anılan futbolcuya ilişkin tüm detaylar…

GALATASARAY'LA ANILAN HULK KİMDİR?

Givanildo Vieira de Souza Lakabı Hulk (d. 25 Temmuz 1986, Campina Grande), Brezilyalı millî futbolcudur. Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG takımında forma giymektedir. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan futbolcu, hem hızı ve güçlü şutları nedeni çizgi kahramanın güçlülüğüne hem de karakteri televizyonda canlandıran aktör Lou Ferrigno'ya benzerliği nedeniyle Hulk adını almıştır.

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