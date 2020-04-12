İşte Beşiktaş'ın yeni yol haritası

Beşiktaş'ın KAP'a açıkladığı finansal raporda, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında futbolcu satış ve kiralamasından 83 milyon TL gelir elde edildiği, 1 Haziran 2019-29 Şubat 2020 arasında ise bu rakamın 14.5 milyon TL'ye düştüğü kayda geçti. Gelecek planlamasına kafa yoran yönetim, mali disiplin adına futbolcu maaşlarını kademeli olarak azaltmanın yanı sıra üreten ve satan kulüp olmak istiyor.

AJAX MODELİ KURULACAK

Bu bağlamda, altyapıya verilen önemin artacağını belirten siyah-beyazlı idareciler, bununla birlikte araştırılmış, takip edilmiş, düşük maliyeti futbolcuları takıma kazandırarak değerlendirmenin peşinde. Yakın geçmişte Cenk, Atınç, Marcelo, Fabri, Ersan vb. gibi iki kritere de uyum sağlayan ve takıma ciddi gelirler kazandıran isimlerden yola çıkan siyah-beyazlılar, gelecekte Benfica, Shakhtar, Ajax örnekleri gibi oyuncu satış pazarında önemli bir yer edinmek istiyor.

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EN ÇOK KAZANDIRAN 5 İSİM

1- CENK TOSUN

Bedelsiz geldiği Beşiktaş'tan kulüp tarihinin rekorunu kırarak 22.5 milyon Euro'ya İngiliz Everton'a transfer oldu.

2- ATINÇ NUKAN

Altyapıdan yetişti, Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

3- ERSAN GÜLÜM

2 milyon Euro bonservis bedeliyle Adanaspor'dan Beşiktaş'a geldi. Çin ekibi Hebei China yolunu tutarken siyah-beyazlılara 7 milyon Euro kazandırdı.

4- MARCELO GUEDES

Kara Kartal'a maliyeti 2 milyon Euro'ydu, Olympique Lyon'a transferi 7 milyon Euro bonservis bedeli ile gerçekleşti.

5- FABRİ

Bedelsiz transfer edildi. Fulham'a gözyaşları ile gitti. Kulübe kazandırdığı para ise 6 milyon Euro oldu.

Hagi mi Alex mi? Cenk Tosun yanıtladı