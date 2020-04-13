Real Sociedad'dan Nihat Kahveci paylaşımı!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla 2002 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer olan Nihat Kahveci, burada gösterdiği performansla Bask ekibinin unutulmazları arasında girmişti. Real Sociedad formasıyla çıktığı 142 maçta 57 gol 2 asistlik performans gösteren Nihat Kahveci, özellikle takımının 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırdığı 2002-2003 sezonunda 23 golle gol krallığı yarışında ikinci olduğu dönem kulüp tarihinde büyük izler bırakmıştı.



Real Sociedad, Milli yıldız Nihat Kahveci'yi unutmadı ve kendisi için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



İşte o paylaşım

