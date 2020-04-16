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: Donör olurum

Koronavirüs'ü yenen , her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Son testinin negatif çıktığının müjdesini veren İmparator, "Virüsün tedavisinde fayda sağlayan plazma bağışı, yani donör olmam için kriterleri karşılıyorsam elimden geleni seve seve yaparım" dedi

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Fatih Terim: Donör olurum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnstagdam'da yaptığı canlı yayında son Koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklarken önemli mesajlar verdi. Tedavide her türlü yardıma hazır olduğunu bildiren İmparator şunları söyledi: "Herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. Uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağlayan plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum."

"Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız. Lütfen bu işi ciddiye alın. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş, tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın."

Uzun zaman sonra ilk kez konuşan ve sosyal medya hesabı İnstagram'dan canlı yayın yapan Fatih Terim, "Sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın" çağrısında bulundu.

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Fatih Terim: Donör olurum
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