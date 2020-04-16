Fatih Terim: Donör olurum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnstagdam'da yaptığı canlı yayında son Koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklarken önemli mesajlar verdi. Tedavide her türlü yardıma hazır olduğunu bildiren İmparator şunları söyledi: "Herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi.Uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağlayan plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum.""Hiçbir zaman ümitsizliğekapılmadan moralimizien yüksek seviyede tutacağız.İnşallah ülke olarak bunuda el ele atlatacağız. Lütfen buişi ciddiye alın. Belki de en önemlisi,bizim için kendinden, ailesindenvazgeçmiş, tüm sağlıkçalışanlarımıza gözünüzgibi bakın."Uzun zaman sonra ilk kez konuşan ve sosyal medya hesabı İnstagram'dan canlı yayın yapan Fatih Terim, "Sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın" çağrısında bulundu.