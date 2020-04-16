Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Futbolcu Dorukhan Toköz Beşiktaş’tan ayrıldı mı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün takımından tek taraflı sözleşme feshiyle ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız milli futbolcuya ilişkin arama motorlarında Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarıyla beraber Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrıldı mı? şeklinde yoğun olarak araştırmalarına devam ediyor. İşte milli oyuncuya ilişkin tüm detaylar…

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz (d. 21 Mayıs 1996), Beşiktaş'ta orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

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