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çalışmalarını evinde sürdürüyor

Süper Lig ekibi 'da forma giyen 32 yaşındaki forvet corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiye lige verilen arada çalışmalarını evinde sürdürüyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.4.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 21:11 ABONE OL
Adem Büyük çalışmalarını evinde sürdürüyor

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, karantina günlerinde fit kalmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Çalışmaları sırasında 32 yaşındaki futbolcuya köpeği de eşlik etti.

Dünyayı saran corona virüsü (Covid-19) tehlikesinden dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için antrenmanlarını evlerinde yapıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük de antrenmanlarına evde devam ediyor. Adem, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları paylaştı. 32 yaşındaki futbolcuya çalışmaları sırasında köpeği de eşlik etti.

Adem Büyük başka bir yaptığı paylaşımında ise, "Yeniden yükseğe, hep birlikte çıkacağımız sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle... O güne dek, evde kal TÜRKİYE'm" notunu yazdı.

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Adem Büyük çalışmalarını evinde sürdürüyor
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