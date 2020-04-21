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SON DAKİKA: ’ta Karius depremi! kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı, , , hangi takımlarda oynadı?

Jimnastik Kulübü’nün (BJK) ’de mücadele eden futbol takımının 2018 – 2019 sezonundan itibaren kalesini korumaya başlayan Alman kaleci son dakika gelişmesiyle siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler , Beşiktaş'tan ayrıldı mı , , hangi takımlarda oynadı? sorularıyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Loris Karius kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı merak eden vatandaşlarımız içeriğimizde tüm detayları bulabilir. İşte son dakika Loris Karius gelişmesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 21:27 ABONE OL
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Karius depremi! Loris Karius kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta son dakika Loris Karius depremi yaşanıyor. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibe dahil olan Alman kaleciye ilişkin NTV Spor servisi internet sitesinde yayınlanan habere göre Karius'un sözleşmesini feshettiği ve takımla yollarını ayırdığı duyuruldu. Bu haber sonrası arama motorlarında Loris Karius kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı. Loris Karius kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı gibi detayları öğrenmek isteyenler içeriğimizi inceleyerek bilgilere ulaşabilir. İşte son dakika Karius haberinden tüm ayrıntılar….

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA LORİS KARİUS DEPREMİ!

NTV spor servisi internet sitesinde yer alan habere göre; Süper Lig 2018-2019 sezonunda Beşiktaş kalesini korumaya başlayan Alman kaleci Loris Karius 1.6 milyon Euroluk alacağı için FIFA'ya başvurdu ve siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı. Öte yandan konuya ilişkin Beşiktaş Kulübü'nden henüz resmi açıklama yapılmadı.

LORİS KARIUS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Loris Karius (d. 22 Haziran 1993), kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başladı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Karius depremi! Loris Karius kimdir, Beşiktaş'tan ayrıldı mı, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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