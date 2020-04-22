Fenerbahçe'den çifte stoper! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... As Gazetesi'nin İspanyol ekinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Naldo, Stambouli ve Manuel Pellegrini hamlelerine ilişkin önemli bilgilere yer verildi.



İşte o haber ve yazılanlar;



"Merkezi savunmacının (Naldo) Espanyol ile sözleşmesi sona eriyor. Ancak, isteğe bağlı olarak 1 yıl daha uzatılabilir. O, Abelardo'dan önce daha çok forma giyiyordu.



Naldo, Espanyol'da bu sezon sözleşmesi biten 9 oyuncudan biri. 2017'de Espanyol'a transfer olduğunda üç yıllık bir sözleşme ve isteğe bağlı 1 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladı. Ancak, ligin ne zaman biteceği ve gelecek yıl nerede olacağına dair yaşadığı belirsizlik bile, Brezilyalı'nın transfer pazarında hareketlilik yaşamasına neden oldu.



Fenerbahçe'nin gözlerini merkezi savunmacıya(Naldo) çevirdiği, Şubat ayında sözleşmesi feshedilen eski Valencia ve Sevilla oyuncusu Adil Rami'nin yerine onu listeye alındığı belirtiliyor. Naldo, İstanbul kulübüne bedelsiz olarak transfer olacak. Öte yandan, Bir başka aday, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Fransız Benjamin Stambouli de bu şekilde transfer olacak. Hatta, Şili medyasında çıkan haberlere göre Manuel Pellegrini ile beraber.

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle zorunlu olarak durdurulan ligde Naldo, İspanya Ligi, Avrupa Ligi, Copa Del Rey dahil olmak üzere 24 maça çıktı. Ancak Abelardo Fernandes, Leandro Caberra'nın ocak ayında takıma imza atmasının ardından ona şans verdi. Özellikle Naldo'nun 1 Şubat'ta Granada karşısında yaptığı büyük hata, acı bir mağlubiyete yol açmıştı."

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