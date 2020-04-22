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'dan o sağlık çalışanına mesaj

'ın Uruguaylı file bekçisi ; üzerinde Muslera yazan bir tulumla çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan sağlık çalışanı için teşekkür mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 18:45 ABONE OL
Fernando Muslera'dan o sağlık çalışanına mesaj

Corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelede en büyük görevi üstlenen kesim olan sağlık çalışanları, giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazarak bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.

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MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ

Sosyal medya hesabından, giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazdığı bir fotoğrafı paylaşan sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Uruguaylı file bekçisi, sağlık çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Fernando Muslera'dan o sağlık çalışanına mesaj
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