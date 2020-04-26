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ve güç depoluyor

HES Kablo 'un futbolcuları ve , karantina günlerinde kişisel antrenman yaparak güç depoluyor.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:36 ABONE OL
Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar güç depoluyor
Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar, antrenmanlarını da aksatmıyor. Spor salonunda birlikte çalışan yapan Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar ip atladıktan sonra şınav çekti. İkili ara vermeden sürdürdükleri antrenmanları çerçevesinde ağırlık kaldırarak güç depoladı.

Fenerbahçe'den transfer edilen 1996 doğumlu olan ve Ağustos 2019'da sarı-kırmızılı takıma katılan 1.80 uzunluğunda olan Yasir Subaşı ise solbek, orta saha ve sağ bek olarak görev alabiliyor.

TFF 1. Lig Ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen ve Ocak 2020'de Kayserispor'a transfer olan 1996 doğumlu ve 1.80 uzunluğundaki sağ ayaklı futbolcu Oğuzhan Çapar, stoper ve önlibero mevkiinde oynuyor.
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Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar güç depoluyor
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