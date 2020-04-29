Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Kabak fırtınası Avrupa'yı sallıyor! O listeye girmeyi başardı

fırtınası Avrupa'yı sallıyor! O listeye girmeyi başardı

altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan, bu sezonun başında ise 04'ün yolunu tutan milli oyuncu , performansıyla adından söz ettirdi. Oynadığı futbolla Schalke 04 ilk 11'indeki yerini sağlamlaştıran 20 yaşındaki stoper o listeye girmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:44 ABONE OL
Ozan Kabak fırtınası Avrupa'yı sallıyor! O listeye girmeyi başardı

İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti.

Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcu Ozan Kabak'ı da listesine dahil etti.

Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.

"PIQUE'DEN DAHA İYİ"

Ayrıca haberde Almanya ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.

Ozan Kabak'tan corona virüsü itirafı! "Korkuyorum çünkü..." Ozan Kabak gitti, Galatasaray'da gençler unutuldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabak fırtınası Avrupa'yı sallıyor! O listeye girmeyi başardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA