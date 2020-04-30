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İngiliz kaleci Ted Smith'ten şok karar! Futbolu bıraktı...

Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla alt yaş milli takımlarına seçilen, Jose Mourinho'nun transfer listesine giren İngiliz kaleci Ted Smith, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek hayatına son verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:51 ABONE OL
İngiliz kaleci Ted Smith'ten şok karar! Futbolu bıraktı...

İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlara psikolojisinin daha fazla dayanmadığını söyleyerek henüz 24 yaşındayken futbol kariyerini noktaladı. Smith konuyla ilgili, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğu fark etmelerine yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.

Smith, yorumları okumadan duramadığını ve psikolog yardımının bile işe yaramadığını söyledi.

Genç kaleci son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyememiş ve Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrılarak yeni kulüp aramaya başlamıştı.

Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti.

Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki ...

MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
Son olarak İngiltere 1. Ligi'nde buluanan Southend United forması giyen genç kaleci, bir dönem Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer almıştı.

TED SMITH KİMDİR?
18 Ocak 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen genç kaleci Southend United forması giyiyordu. Smith, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giymişti. Performansı herkesin dikkatini çeken genç kaleci Mourinho'nun da listesinde yer alıyordu. Son olarak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra 18 ay boyunca forma giyemedi. Temmuz 2019 itibarıyla Southend United'tan ayrıldı ve yeni kulüp aramaya başladı.

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İngiliz kaleci Ted Smith'ten şok karar! Futbolu bıraktı...
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