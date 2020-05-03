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'ta forma giyen Abdoulay Diaby'e Standard Liege talip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımın sezon başında Portekiz ekibi 'dan kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby'e Ligi ekibi Standard Liege talip oldu. Diaby bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 14:02 ABONE OL
Beşiktaş'ta forma giyen Abdoulay Diaby'e Standard Liege talip oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Abdoulay Diaby'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi.

Belçika temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Beşiktaş'a Avrupa müjdesi!

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Beşiktaş'ta forma giyen Abdoulay Diaby'e Standard Liege talip oldu!
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