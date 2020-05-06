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, hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Takımı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.5.2020 18:55 ABONE OL
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü
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