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Kolombiyalı yıldız Denizlispor'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den 'e yükselen Denizlispor, Süper Lig kariyeri üst düzey futbolcular ile anlaştı ve bu isimlerden biri de Rodallega. Ancak çıkan söylentilere göre Kolombiyalı forvet, Denizlispor'dan ayrılmak istiyor. Yeşil siyahlı kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.5.2020 16:33 ABONE OL
Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega Denizlispor'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen golcü futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübüyle sıkıntılar yaşadığı gündeme geldi. Rodallega'nın antrenmanlara katılmak istemediği ve yönetime rest çektiği iddia edildi. Bu konuda Denizlispor'dan resmi bir açıklama geldi. Rodallega, ayrılmayı mı düşünüyor? Yönetim bu konuda ne diyor? Başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan açıkladı.

KAAN ŞANLIKAN: "RODALLEGA İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERE SADECE GÜLÜYORUZ"
Ajansspor'un haberine göre Şanlıkan, "Rodallega ile ilgili çıkan haberlere sadece gülüyorum. Emin olun Rodallega da gülüyor. Kendisi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Herhangi bir sorunumuz yok" dedi.

"RODALLEGA ANTRENMANLARA KATILIYOR, AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK"
Denizlispor başkan yardımcısı ayrıca, "Futbolcumuz antrenmanlara katılıyor. Takımdan ayrılmak gibi bir durum da söz konusu değil. Lig başlayınca Rodallega bizim yine en önemli silahlarımızdan biri olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Denizlispor'da 24 maçta 2092 dakika süre alan Hugo Rodallega, 6 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega Denizlispor'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi
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