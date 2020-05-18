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'de seyircisi maçlar için flaş proje

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlama tarihiyle ilgili olarak resmi bir açıklama gelmeyen 'de seyircisiz oynanacak maçlar için hazırlıklar sürüyor. Son gelen bilgilere göre tribünlerde seyirci olmamasını etkisini azaltmak amacıyla müsabakalarda yapay taraftar sesi teknolojisi kullanılacak.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 22:36 Son Güncelleme: 18.5.2020 22:41 ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de seyircisi maçlar için flaş proje

Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de geri dönüş için geri sayıma geçilirken, takımların 19 Mayıs Salı günü antrenmanlara başlayabileceği açıklanmıştı.

Lig maçlarının herhangi bir askilik çıkmadığı takdirde haziran veya temmuz ayında başlaması planlanırken, seyircisiz oynanacak karşılaşmaların keyifli hale gelmesi için de ilginç bir çalışma başlatıldı.

Premier Lig de takımlar top başı yapıyor!

The Telegraph'ta yer alan habere göre, teknoloji şirketlerinin stadyumlara 'yapay taraftar sesi' teknolojisini kurup, maçları böylece ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor. Sky Sports ve BT Sport gibi yayıncı kuruluşların bu teknolojiyi stadyumlarda kullanmak için lig yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

KULÜPLER DE SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca, Premier Lig kulüplerinin de maçların antrenman havasında geçmemesi ve lige heyecan kastması açısından bu öneriye oldukça sıcak baktıkları ifade edildi. (Fotomac)

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İngiltere Premier Lig'de seyircisi maçlar için flaş proje
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