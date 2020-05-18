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'den de dev adım! Corona virüsü...

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilen 'de maçların başlaması için dev bir adım atıldı. Premier Lig ekipleri oybirliğiyle antrenmanlara başlama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:47 Son Güncelleme: 18.5.2020 17:05 ABONE OL
Premier Lig'den de dev adım! Corona virüsü...

Premier Lig'de ışık göründü... Dünyanın en önemli ve heyecan verici ligleri arasında gösterilen Premier Lig'in geri dönüşü için ilk adım atıldı.

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kulüplerin, oy birliği ile geri dönüş için ilk adımı attığı ifade edildi.

Buna göre 19 Mayıs Salı günü, takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için karar alındığı duyuruldu.

1. ADIM SOSYAL MESAFE
Antrenmanlarda 1. öncelik sosyal mesafeye verilecek. İlk etapta ortak çalışmalara izin verilmeyecek.

Bu karar; Futbolcular, menajerler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve hükumet ile istişare edilerek alındı.

En yüksek derecede tıbbi kontroller alınacak ve tüm paydaşların en güvenli ortamda çalışmalarını yapması sağlanılacak.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Takım çalışmarı için uzmanlar, oyuncuları, menajerler ve Premier Lig yönetim kurulu, toplantılarına devam edecek.

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Premier Lig'den de dev adım! Corona virüsü...
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