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Premier Lig ekibi 'dan flaş karar! Corona virüsü

Premier Lig'deki belirsizlik sürerken ekibi , flaş bir karara imza attı. Kulüp, corona virüsü dolayısıyla seyircisiz oynanacak maçlarda, biletlerini önceden almış taraftarlara ödeme yapılacağını bildirdi. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:10 ABONE OL
Premier Lig ekibi Everton'dan flaş karar! Corona virüsü

İngiltere'nin Everton kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş tribünlerle oynanacak sezonda evindeki son 5 maça bileti olan taraftarına talep ederlerse para iadesi yapacağını açıkladı.

Everton'dan yapılan yazılı açıklamada, başvuru yapan taraftarların para iadesi alabileceği, isterlerse ise sezonun geri kalanı için ödedikleri parayı kulübe bağışlayabileceği ifade edildi.

Everton'ın bu uygulaması, salgın kapsamında futbolda maçların seyircisiz oynanması durumunda kombine kart sahiplerinin hakları hakkında örnek teşkil edecek bir adım oldu.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman taraftarsız olarak yeniden başlatılarak bitirilmesi hedefleniyor.

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Premier Lig ekibi Everton'dan flaş karar! Corona virüsü
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