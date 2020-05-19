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Fenerbahçeli 'a 'dan 2 talip!

ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 'a Bundesliga'dan iki takım talip oldu. Hasan Ali Kaldırım ise bu tekliflere karşı sarı lacivetli kulübü bekleme kararı aldı. 8 senedir Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, sarı lacivertli formayla 238 maça çıktı.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 09:44 Son Güncelleme: 19.5.2020 09:45 ABONE OL
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Almanya'dan 2 talip!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı. Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor. 2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor. Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor. Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay. Hasan Ali'nin Almanya'da yakından takip edildiği belirtilirken görüşmeleri Cem Kaldırım sürdürüyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Almanya'dan 2 talip!
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