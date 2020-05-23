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'dan mesajı

Serie A'da forması giyen milli futbolcumuz ile takım arkadaşı , başta Türk halkı olmak üzere tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının 'nı kutladı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 21:53 Son Güncelleme: 23.5.2020 21:53 ABONE OL
Merih Demiral'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ülkemizi İtalya'da başarıyla temsil eden Merih Demiral ve Juventus'un Bosnalı yıldızı Miralem Pijanic, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı verdi.

Juventus'un paylaştığı videoda milli futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Öncelikle ülkemizin, tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle."

Öte yandan Juventus'un Bosnalı müslüman yıldızı Miralem Pjanic de Merih Demiral gibi tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan Bayramı mesajı

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Merih Demiral'dan Ramazan Bayramı mesajı
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