Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcular ne durumda?

ELJIF ELMAS - NAPOLI
Yaz transfer döneminin en sansasyonel imzalarından birini atan Eljif Elmas, 16 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Takımına adaptasyon sürecini zor atlatan Elmas, performansını zaman geçtikçe yükseltti. Şampiyonlar Ligi deneyimini de tadan Eljif, 23 resmi maçta forma giydi, 1 gol attı.
ROBERTO SOLDADO - GRANADA
Fenerbahçe'de sergilediği inişli çıkışlı performansın ardından sözleşmesini tamamladı ve ülkesi İspanya'nın 1. Lig takımı Granada'da büyük bir şekilde karşılandı. Takımının iyi performansına az da olsa katkı göstermeyi başaran Soldado, çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik bir performansa imza attı.
İSMAİL KÖYBAŞI - GRANADA
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın yolunu tutan ve 11 numaralı formayı sırtına geçiren İsmail Köybaşı, burada pek şans bulamadı. 6 maça çıkan Köybaşı, 1 gol attı.
MAICON - AL NASR
Geçen yıl şubat ayında 1.7 milyon euro'ya 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, takımda gösterdiği performansla beğeni topladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen Breziyalı stoper, takımının değişilmezi haline geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, geri dönüşüne sıcak bakmadığı Maicon için sarı - kırmızılı yönetim, 3 milyon euro bonservis bedeli talep edecek.
MATHIEU VALBUENA - OLYMPIAKOS
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde ilk yılında teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı problemler, ikinci yılında ise takımın kötü gidişi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Mathieu Valbuena, bu sezon başında Fenerbahçe'ye veda etmişti. 35 yaşındaki Fransız futbolcu, Fenerbahçe'deyken maruz kaldığı eleştirilere nazire yaparcasına oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Yunanistan'da lig ve kupada toplam 21 maçta 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise elemeler dahil oynadığı 9 maçta ise 2 gol 6 asistle oynadı. Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa Ligi'nde de 3 maça çıkan Valbuena, orada da 1 asist yaptı.
ISLAM SLIMANI - MONACO
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Islan Slimiani, Monaco'da dikkat çeken bir performans sergiledi. Sezona ilk 2 maçta attığı 3 golle adeta fırtına gibi bir başlangıç yapan Islam Slimani, sezon ortalarına doğru sakatlıkların ve kart cezalarının da verdiği etkiyle bir düşüş yaşadı. Yine de belli periyotlar arasında gol atmaya devam eden Slimani, forma giydiği 19 karşılaşmada 9 gol - 7 asistlik bir performansa imza attı.
RYAN BABEL - AJAX
Devre arasında Galatasaray'dan Hollanda Ligi Eredivisie takımı Ajax'a kiralanan Babel, beklenen performansı gösteremedi. Sporx'in derlediği habere göre Amsterdam ekibiyle bu sezon 5 lig, 2 de kupa maçında boy gösteren Hollandalı hücumcu, sadece kupa maçlarında 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
MBAYE DIAGNE - CLUB BRUGGE
Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Diagne, sezona iyi bir başlangıç yaptı. 6 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Senegalli golcü disiplinsiz tavırlarıyla göze batmaya başladı. Takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında takımın kaptanı ve penaltıcısı Vanaken'in elinde topu alarak penaltı kullandı. Golü atamadı, takımı da 1-0 yenildi. Bu olayın ardından Brugge tarafından silindi. 2 Kasım 2019'dan bu yana sahaya çıkmadı.
KOSTAS MITROGLOU - PSV EINDHOVEN
Galatasaray'da neredeyse yokları oynamasına rağmen şampiyonluk sevinci yaşayan Kostas Mitroglou, yaz transfer sezonunda PSV'ye gitmişti. Hollanda ekibindeki ilk maçında gol attı ancak sonrasında büyük bir suskunluğa büründü. Bu sezon 18 maça çıkan Mitroglou, 3 gol atma başarısı gösterdi. Bonservisi Fransız temsilcisi Marsilya'da bulunan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en kötü transferleri arasında gösterildi. Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan haberde, 2017 yılının yaz transfer döneminde Benfica'dan 15 milyon euro karşılığında Marsilya'ya gelen Mitroglou'nun ne Fransız ekibinde, ne Galatasaray'da ne de PSV Eindhoven'da başarılı olabildiği vurgulandı. Haberde, Yunan futbolcunun, PSG ile yarışan Marsilya'nın seviyesine çıkamadığı ifade edildi. Ayrıca, "Galatasaray'a kiralanarak hava değişimi yaşaması istenen Mitroglou, sarı-kırmızılı takımı da ikna edemedi" denildi.
ADRIANO - ATLETICO PR
Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense'nin yolunu tutan Adriano, burada 14 maçta forma giyebildi, 1 gol, 1 asist üretti.
GARY MEDEL - BOLOGNA
Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sıkıntıların vurduğu bir diğer isim olan Medel, sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Lig Serie A takımlarından Bologna'nın yolunu tuttu. Burada agresif futbolu ve agresif hareketleriyle dikkat çeken Medel, 16 maçta gol ya da asist katkısı veremezken, 7 sarı, 1 direkt kırmızı kart gördü.
CYLE LARIN - ZULTE WAREGEM
Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e giden Cyle Larin, iyi başladığı sezonda düşüşe geçen isimlerden oldu. Uzun aralardan sonra gol serileri yakalayan ve tekrar gol orucuna giren Kanadalı futbolcu, bu sezon çıktığı 33 maçta 9 gol, 11 asistlik bir performans sergileyerek 20 gole direkt etki etti.
SHINJI KAGAWA - REAL ZARAGOZA
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir karar alarak İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'ya giden Shinji Kagawa, burada da bekleneni veremedi. 26 maça çıkan Japon futbolcu vasatı aşamadı ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
ARAS ÖZBİLİZ - PYUNIK
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak bedelsiz olarak Ermenistan 1. Ligi takımlarından Pyunik'e transfer olan Aras Özbiliz, fena bir performans sergilemedi. Burada 10 maça çıkan Aras, 5 gol, 3 asistle 8 gole direkt katkı sağlayarak takımın beğenilen oyuncuları arasında yer aldı.
SEMİH KAYA - SPARTA PRAG
Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluğun ardından tekrar Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, burada fazla forma şansı bulamadı. 12 maçta görev yapabilen Kaya, 2 de gol atma başarısı gösterdi.
VALENTINE OZORNWAFOR - ALMERIA
Galatasaray'a sezon başında gelen Ozornwafor, kadrodaki yabancı futbolcu sayısı ve gelişim göstermesi gerekmesi nedeniyle İspanya 2. Lig takımlarından Almeria'ya kiralandı. Burada sadece 3 lig ve 1 Kral Kupası maçına çıkabilen Nijeryalı stoper, 1 gol attı.
YASSINE BENZIA - OLYMPIAKOS / DIJON
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla devre arasında kadro dışı kalan ve sezon sonunda da Olympiakos'un yolunu tutan Benzia, burada da çizgisini bozmadı. 9 maçta görev alan Cezayirli futbolcu, gol ya da asist çıkaramadı. Bu sezonun devre arasında Olympiakos'tan da ayrılan orta saha oyuncusu Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'a gitti. Burada da 4 maçta forma giyen Yassine Benzia, skor katkısı üretemedi.
FERNANDO - SEVILLA
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak isteyip 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın yolunu tutan Fernando, oynadığı futbolla takımının vazgeçilmezi haline geldi. Kaptanlık yapması dahi gündemde olan 32 yaşındaki futbolcu, 28 maça çıktı, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
ANDRE AYEW - SWANSEA
Fenerbahçe taraftarının performansını beğenmediği bir diğer isim olan Andre Ayew, kiralık sözleşmesinin ardından kulübü Swansea'ye döndü. Burada adeta küllerinden doğan Ganalı hücumcu, sarı - lacivertli takımdaki performansına nazire yaparcasına oynadı. 36 karşılaşmada forma giyen Ayew, 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi, takımının vazgeçilmezi oldu.
BERKE ÖZER - WESTERLO
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Altay Bayındır'ın takıma katılması sonrasında Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, burada formayı kaptı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Özer, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'in her an takibinde oldu. 22 maça çıkan ve kalesinde 23 gol gören Berke, 6 maçta kalesini gole kapattı.
NICOLAS ISIMAT-MIRIN - TOULOUSE
Beşiktaş'taki performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Mirin, sezon sonunda kiralık olarak Toulouse'a gitti. Fransız ekibinde de istikrarsız bir performans sergileyen Mirin, 16 resmi maçta forma giydi, 1 gol attı.
MICHAEL FREY - NÜRNBERG
Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performansın ardından kiralık olarak Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'in yolunu tutan Frey, burada ortalama bir performans gösterdi. Çıktığı 22 maçta 5 gol atabilen İsviçreli santrfor, 4 de asist yaptı.
DIEGO REYES - TIGRES
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamadan Meksika Ligi takımlarından Tigres'e bedelsiz bir şekilde transfer olan Reyes, burada da sakatlıklarla boğuştu ve fazla forma şansı bulamadı. 8 maçta forma giyen Diego Reyes, vasat bir performans sergiledi, gol ya da asist katkısı yapamazken hiç kart görmedi.
ROMAN NEUSTADTER - DINAMO MOSKOVA
Fenerbahçe taraftarlarının bir türlü gözüne giremeyen isimlerden olan Roman Neustadter, sözleşmesini tamamlamasının ardından Dinamo Moskova'ya gitti. Fenerbahçe'deki inişli çıkışlı performansını burada da sürdüren Roman, 14 maçta forma giyebildi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.