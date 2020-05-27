Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan futbolcular ne durumda?

KOSTAS MITROGLOU - PSV EINDHOVEN

Galatasaray'da neredeyse yokları oynamasına rağmen şampiyonluk sevinci yaşayan Kostas Mitroglou, yaz transfer sezonunda PSV'ye gitmişti. Hollanda ekibindeki ilk maçında gol attı ancak sonrasında büyük bir suskunluğa büründü. Bu sezon 18 maça çıkan Mitroglou, 3 gol atma başarısı gösterdi. Bonservisi Fransız temsilcisi Marsilya'da bulunan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en kötü transferleri arasında gösterildi. Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan haberde, 2017 yılının yaz transfer döneminde Benfica'dan 15 milyon euro karşılığında Marsilya'ya gelen Mitroglou'nun ne Fransız ekibinde, ne Galatasaray'da ne de PSV Eindhoven'da başarılı olabildiği vurgulandı. Haberde, Yunan futbolcunun, PSG ile yarışan Marsilya'nın seviyesine çıkamadığı ifade edildi. Ayrıca, "Galatasaray'a kiralanarak hava değişimi yaşaması istenen Mitroglou, sarı-kırmızılı takımı da ikna edemedi" denildi.