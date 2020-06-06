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'den sürpriz kararı! İşte yeni forvet hattı

'da gelecek sezon stoper ve forvet bölgelerine öncelikli olarak takviye yapılacak. Andone ve ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, gözünü golcü transferine çevirmişti. Falcao'yu takımda tutmak isteyen Terim, sürpriz bir karara imza attı. Galatasaray'ın yeni transferiyle birlikte forvet hattı şu 3'lüden oluşacak...

Giriş Tarihi: 6.6.2020 10:04 Son Güncelleme: 6.6.2020 10:06 ABONE OL
Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

Yabancı kuralı, tartışılan performansı ve disiplin sorunu nedeniyle 'gönderilecekler' listesinde yer aldığı iddia edilen Mbyae Diagne için 'ın kararı belli oldu.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

Sarı kırmızılı kulüp, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli golcüye bir şans daha verme kararı aldı.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

Kiralık gittiği Brugge'de sorunlu bir sezon geçiren, geçtiğimiz günlerde de "Kendimi 'a ait hissediyorum" çıkışı yapan Diagne, temmuz ayında kampa katılacak.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

SOSYAL MEDYA UYARISI

Teknik Direktör 'in de kulübün önemli yatırım yaptığı Senegalli futbolcuyu kazanmak istediği öğrenildi. Bununla beraber yönetim, dönmek isteyen Diagne'ye 'şartlı evet' diyecek.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

Kulüp, uzun süre sahalardan uzak kalan Diagne'ye sıkı bir çalışma programı sunacak ve bunu eksiksiz yerine getirmesini isteyecek. Ayrıca yıldız isme çok tepki alan sosyal medya kullanımı hakkında uyarıda bulunulacak.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

FORVETTE FALCAO-DİAGNE-OĞULCAN

Kendisine verilen şansı iyi kullanması halinde , Diagne'yi kadrosunda tutacak. Bu takdirde Galatasaray'ın forvet hattı 2020-21 sezonunda Falcao, Diagne ve Oğulcan Çağlayan üçlüsünden oluşacak.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı

ayrıca, Diagne'ye forma şansı verip yeniden parlatarak satmanın hesaplarını yapıyor. Hürriyet'in haberine göre Senegalli futbolcu için iyi bir teklif gelirse de duruma, şartlara ve performansına göre hareket edilecek.

Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı
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Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! İşte yeni forvet hattı
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