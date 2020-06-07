Emre Mor geri dönüyor!

Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.
Fatih Terim'in de çare olamadığı Emre, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.
İspanya basınından Es.besoccer.com'un konuyla ilgili haberi şöyle:
"Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi.
Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.
Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı.
Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi.
Görünüşe göre 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "