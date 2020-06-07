Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Mor geri dönüyor!

geri dönüyor!

, genç yaşta kariyeri düşüşe geçen 'u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-kırmızılı ekipte bekleneni veremeyen milli futbolcu 'ya geri dönmüş, oradan da 'ın takımına kiralanmıştı. 22 yaşındaki futbolcu komşuda da başarılı olamadı ve bir kez daha geri dönmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 11:59 Son Güncelleme: 7.6.2020 12:00 ABONE OL
Emre Mor geri dönüyor!

Genç yaşta yıldızı parlayan ve herkesi heyecanlandıran , Dortmund'a olarak adından söz ettirmişti. Alman ekibinden daha büyük kulüplere gitmesi bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir grafik çizdi.

Emre Mor geri dönüyor!

'dan ekibi 'ya giden, 'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise 'a gelmişti.

Emre Mor geri dönüyor!

'in de çare olamadığı Emre, son olarak 'ın takımına kiralandı. Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.

Emre Mor geri dönüyor!

İspanya basınından Es.besoccer.com'un konuyla ilgili haberi şöyle:

" için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. 'dan 'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi.

Emre Mor geri dönüyor!

Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, 'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.

Emre Mor geri dönüyor!

Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı.

Emre Mor geri dönüyor!

Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi.

Emre Mor geri dönüyor!

Görünüşe göre 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, 'ya dönecek. "

Emre Mor geri dönüyor!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Mor geri dönüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA