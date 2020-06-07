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Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak. İşte o takım ve detaylar...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 16:21 Son Güncelleme: 7.6.2020 16:25 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

Son dönemlerde 'den ayrılacağı konuşulan Mauricio Isla için iki ekip birden devreye girmişti. Tecrübeli oyuncu 'ya dönüyor.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla, ülkesinin takımlarından Universidad de Chile ve Arjantin devi 'tan teklif aldı.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

İki ekip de tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyordu ancak sarı-lacivertli futbolcunun tercihini Boca'dan yana kullanacağı ifade edildi.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

Juan Roman Riquelme ile görüşen Isla'ya en az 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

31 yaşındaki sağ bek, 2017 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den 'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertli formayla toplam 91 karşılaşmada görev yapan Şilili yıldız, 13 asiste imzasını attı. (Fotomaç)

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi
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Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! İşte yeni adresi
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