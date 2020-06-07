Union Berlin ile Schalke 04 yenişemedi! Union Berlin 1-1 Schalke 04

Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında Union Berlin evinde Schalke 04'ü ağırladı. 11. dakikada Andrich ile öne geçen ev sahibi ekip, 28'de J. Kenny'nin golüne engel olamadı ve iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 puanını 38'e çıkarırken, Union Berlin de 32 puana yükseldi.

Union Berlin'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Yunus Mallı, ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 69 dakika görev aldı.

Schalke 04'te ise milli stoperimiz Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hubner, Trimmel, Bulter, Andrich, Gentner, Yunus Mallı, Andersson, Ujah.

Schalke: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Sane, Miranda, Oczipka, Caligiuri, Gregoritsch, Schopf, Matondo, Raman.

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI



Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach



F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih



Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin



Werder Bremen 0-1 Wolfsburg