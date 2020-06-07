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ile 04 yenişemedi! Union Berlin 1-1 Schalke 04

Bundesliga’nın 30. Haftasında sahasında 04’ü ağırladı. Mücadele, her iki takımın da karşılıklı bulduğu gollerle 1-1 sona erdi. Union Berlin’de , Schalke 04’de ise mücadeleyi ilk 11’de başladı. Bu skorla Schalke 04 puanını 37’ye, Union Berlin ise 32’ye çıkardı.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 18:25 Son Güncelleme: 7.6.2020 18:30 ABONE OL
Union Berlin ile Schalke 04 yenişemedi! Union Berlin 1-1 Schalke 04

Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında Union Berlin evinde Schalke 04'ü ağırladı. 11. dakikada Andrich ile öne geçen ev sahibi ekip, 28'de J. Kenny'nin golüne engel olamadı ve iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 puanını 38'e çıkarırken, Union Berlin de 32 puana yükseldi.

Union Berlin'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Yunus Mallı, ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 69 dakika görev aldı.

Schalke 04'te ise milli stoperimiz Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ
Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hubner, Trimmel, Bulter, Andrich, Gentner, Yunus Mallı, Andersson, Ujah.

Schalke: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Sane, Miranda, Oczipka, Caligiuri, Gregoritsch, Schopf, Matondo, Raman.

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin

Werder Bremen 0-1 Wolfsburg

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Union Berlin ile Schalke 04 yenişemedi! Union Berlin 1-1 Schalke 04
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