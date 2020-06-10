Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cenk'in forma giydiği Everton'dan maaş kararı! Yüzde 50 indirim...

Cenk'in forma giydiği Everton'dan maaş kararı! Yüzde 50 indirim...

Milli futbolcumuz 'un formasını giydiği ekiplerinden Everton'da corona virüsü salgınından dolayı maaş indirimi kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 ay boyuncu oyuncuların maaşlarında yüzde 50 indirim yapılacak. Öte yandan oyuncuların bu indirimi gönüllü olarak kabul ettiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 13:06 ABONE OL
Cenk'in forma giydiği Everton'dan maaş kararı! Yüzde 50 indirim...

Everton Üst Yöneticisi (CEO) Denise Barrett-Baxendale, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ekibinin mart ayı maaşlarında yüzde 30 oranında kesinti yaptığını belirtti.

Futbolcuların da kulüp personeline destek için adım attığını kaydeden Baxendale "A takım oyuncuları gelecek 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 50'ye varan erteleme yapılmasını gönüllü olarak kabul etti." ifadesini kullandı.

Salgının getirdiği ekonomik sorunları hafifletmeye çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su, futbolculara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Baxendale, bazı taraftarların bilet ve kombine ücretlerinin iadesinden vazgeçerek bu yolla kulübe 400 bin sterline yakın bağış yaptığını sözlerine ekledi. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk'in forma giydiği Everton'dan maaş kararı! Yüzde 50 indirim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA