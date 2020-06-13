Bremen Paderborn'a 5 attı! Paderborn 1-5 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)

Bundesliga'da kümede kalma yolunda önemli bir maç oynandı. Son sıradaki Paderborn, bir basamak yukarıdaki Werder Bremen'i ağırladı.
Mücadelenin 90 dakikasına hakim olan Bremen 20'de Klaassen, 34'te Ösaka ve 39'da Klaassen'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekibin diğer golleri ise 59. dakikada Eggestein ve 90+2'de Füllkburg'dan geldi.
Ev sahibi takımın tek golünü ise 66. dakikada Sabiri kaydetti.
Bu sonucun ardından Bremen 28 puana yükseldi, Paderborn ise 20 puanda kaldı.4 gollü maçta kazanan çıkmadı! Wolfsburg 2-2 Freiburg (MAÇ SONUCU)