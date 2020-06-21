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ve babasından flaş hamlesi!

Sezon sonunda 'la olan sözleşmesi sona erecek olan transferin gözdesi oldu. Tecrübeli futbolcu için 'nin devreye girdiği daha sonra 'ın da listesinde yer aldığı iddia edildi. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Caner Erkin ve babasından da flaş Fenerbahçe hamlesi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 19:21 Son Güncelleme: 21.6.2020 19:25 ABONE OL
Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Süper Lig'de forması giyen 'in gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Yıldız futbolcunun daha önce siyah-beyazlı takımın kendisine sunduğu indirim teklifini kabul ettiği ve kariyerine Kara Kartal'da devam edeceği iddia edilmişti.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fakat Süper Lig'de oynanan son 2 karşılaşmada da formasını genç futbolcu Rıdvan'a kaptıran Caner'in Sergen Yalçın tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği şeklinde yorumlandı.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

FENERBAHÇE İSTİYOR

Sezon sonunda Hasan Ali ile yolların ayrılması beklenen 'de uzun süredir gündemdeydi.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan tecrübeli futbolcu için 'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Hangi takımda kariyerine devam edeceği merak konusu olan 'den flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

BABASI ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA TAKİPTEN ÇIKTI

'in babası Celalettin Erkin, 'yi Instagram hesabından takibe aldı. Daha sonra bu hamlesi sosyal medyada olay olunca takibini geri aldı.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

CANER'DEN DE HAMLE GELDİ

'ın tecrübeli futbolcusu de kendisi hakkında yorum yapan ve bu nedenle engellediği taraftarının engelini kaldırdı.

Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!
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Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!
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