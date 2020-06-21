Caner Erkin ve babasından flaş Fenerbahçe hamlesi!

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'in gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcunun daha önce siyah-beyazlı takımın kendisine sunduğu indirim teklifini kabul ettiği ve kariyerine Kara Kartal'da devam edeceği iddia edilmişti.
Fakat Süper Lig'de oynanan son 2 karşılaşmada da formasını genç futbolcu Rıdvan'a kaptıran Caner'in Sergen Yalçın tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği şeklinde yorumlandı.
FENERBAHÇE İSTİYOR
Sezon sonunda Hasan Ali ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de uzun süredir Caner Erkin gündemdeydi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.
Hangi takımda kariyerine devam edeceği merak konusu olan Caner Erkin'den flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...
BABASI ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA TAKİPTEN ÇIKTI
Caner Erkin'in babası Celalettin Erkin, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takibe aldı. Daha sonra bu hamlesi sosyal medyada olay olunca takibini geri aldı.
CANER'DEN DE HAMLE GELDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin de kendisi hakkında yorum yapan ve bu nedenle engellediği Fenerbahçe taraftarının engelini kaldırdı.