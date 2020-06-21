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'de 2. ! maçında sahada...

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de stoper sıkıntısı yaşanıyor. karşılaşmasında sakatlanan , bu maçta forma giyemeyecek. Yine aynı maçta oyuna girdikten sonra yaptığı hatayla gole sebep olan Jailson da performansıyla düşündürüyor. Fenerbahçe taraftarının ise gönlündeki isim başka. Bugünkü karşılaşmada stoperde bir sürpriz yaşanabilir. İşte '2. ' olarak lanse edilen genç yıldız...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 09:49 Son Güncelleme: 21.6.2020 09:57 ABONE OL
Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

, 'in 28. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Şampiyonluk ümitlerini yitiren sarı-lacivertliler, önünde kalan tek hedef olan Avrupa kupalarına katılabilmek için sahaya 3 puan için çıkacak.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Sarı-lacivertlilerde deneyimli stoper sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Bu sezon stoperde oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla taraftarları çıldırtan Jailson, kupada oynanan maçında da yaptığı hatayla gole sebebiyet vermişti.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Kanarya'da bu doğrultuda taraftarların gözü altyapıya çevrildi. Gelecek sezon altyapının başına geçecek olan da maçında sürpriz bir karara imza atabilir.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Son dönemde U-19 takımında iyi bir performans sergileyen 18 yaşındaki Gürkan Başkan taraftarların tam desteğini almış durumda...

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

'a çıkan taraftarlar 'nin altyapısından yetişen genç stoperin de maçında sahada olmasını istiyor.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Zanka, Falette, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes gibi birçok stoper denemesinde bulunan , bu oyuncuların hiçbirinden katkı alamamıştı.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Hatta Jailson bile uzun süre stoper oynamış ancak onun da yaptığı kritik hatalar Brezilyalı'nın yedek kulübesine çekilmesine sebep olmuştu.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Tüm bu faktörlere bakıldığında taraftarı artık altyapıdan yetişen genç oyuncuları maçlarında sahada görmek istiyor.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Fanatik'in haberine göre bunların başında da , ardından da Gürkan Başkan geliyor.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Gelecek sezon altyapıdna sorumlu olacak 'ın karşısında bu konuyla ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...
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Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...
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