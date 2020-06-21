Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Şampiyonluk ümitlerini yitiren sarı-lacivertliler, önünde kalan tek hedef olan Avrupa kupalarına katılabilmek için sahaya 3 puan için çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde deneyimli stoper Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu sezon stoperde oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla taraftarları çıldırtan Jailson, kupada oynanan Trabzonspor maçında da yaptığı hatayla gole sebebiyet vermişti.
Kanarya'da bu doğrultuda taraftarların gözü altyapıya çevrildi. Gelecek sezon altyapının başına geçecek olan Tahir Karapınar da Kasımpaşa maçında sürpriz bir karara imza atabilir.
KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Son dönemde Fenerbahçe U-19 takımında iyi bir performans sergileyen 18 yaşındaki Gürkan Başkan taraftarların tam desteğini almış durumda...
Ömer Faruk Beyaz'a tam destek çıkan taraftarlar Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen genç stoperin de Kasımpaşa maçında sahada olmasını istiyor.
Zanka, Falette, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes gibi birçok stoper denemesinde bulunan Sarı Lacivertliler, bu oyuncuların hiçbirinden katkı alamamıştı.
Hatta Jailson bile uzun süre stoper oynamış ancak onun da yaptığı kritik hatalar Brezilyalı'nın yedek kulübesine çekilmesine sebep olmuştu.
Tüm bu faktörlere bakıldığında Fenerbahçe taraftarı artık altyapıdan yetişen genç oyuncuları Süper Lig maçlarında sahada görmek istiyor.
Gelecek sezon altyapıdna sorumlu olacak Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa karşısında bu konuyla ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...