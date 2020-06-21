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'de Gustavo'dan gol öncesi büyük hata!

'in 28. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertli takım 55. dakikada Mame Baba Thiam'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Golden önce Gustavo'nun yediği çalım dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Gustavo'nun bu mücadelede stoperde görevlendirilmesi maç öncesi taraftarların tepkisini çekmişti.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:22 Son Güncelleme: 21.6.2020 20:23 ABONE OL
Fenerbahçe'de Gustavo'dan gol öncesi büyük hata!

Süper Lig'in 28 haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo stoper mevkisinde görev yaptı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!
Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı yıldızın stoperde oynaması Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki çekmişti.

Serdar Aziz'in sakatlığında savunmanın göbeğinde forma giyen yıldız futbolcu Kasımpaşa'nın Mame Thiam'la bulduğu golde büyük bir hata yaptı.

BASİT BİR ÇALIM YEDİ
Hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahasında Luiz Gustavo'yu çalımlayan Thiam, yerden düzgün bir şekilde topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! Gustavo...

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Fenerbahçe'de Gustavo'dan gol öncesi büyük hata!
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