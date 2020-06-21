Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli Falette konuştu! "Zaaflarımız oldu"

Fenerbahçeli Falette konuştu! "Zaaflarımız oldu"

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan , deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Maç sonrasında sarı lacivertli takımın yıldız isimleri Falette ve açıklamalarda bulundu. Falette, maçta zaaf gösterdiklerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 22:24 ABONE OL
Fenerbahçeli Falette konuştu! Zaaflarımız oldu

Fenerbahçe'de Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım 2-0'lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Falette, pozitif kalmaları gerektiğini söylerken, Hasan Ali ise, ''Sözün bittiği yerdeyiz'' diye konuştu.

Simon Falette: Zaaflarımız oldu, zaman zaman daha fazla adamla hücum etme fırsatı yakaladılar. Taraftarlarımız, kulübümüz için üzgünüz ama pozitif kalmalı, önümüzdeki maçları düşünmeliyiz.

Luiz Gustavo'nun performansı sorulan stoper, "Gustavo çok tecrübeli, bugün 2 gol yedik ama ileride çok top kaybediyoruz ve defansta az adamla yakalanabiliyoruz. Gustavo bir stoper olmamasına rağmen çok tecrübeli ve çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

"Son vuruşlarda problem mi var? Ayrıca son dönemde de çok fazla direğe takıldığını yönünde istatistikler var" sorusunu yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım "Öyle bir problem ilk defa duyuyorum, o zaman son vuruşları daha iyi yapmamız lazım. İlginç bir istatistik, istatistiklerin de çok önemli olduğunu sanmıyorum." dedi.

''SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ''
Hasan Ali Kaldırım ayrıca "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız." diyerek sözlerini noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2020 En Güzel Resimli Babalar Günü mesajları ve Kısa Uzun Babalar Günü mesajı burada
İbrahim Tatlıses ifadesinde "Oğlum beni tehdit ediyor" dedi... İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'dan ilk açıklama geldi...
Babalar Günü mesajı ve sözleri! 2020 En Yeni ve Kısa, Uzun Resimli Babalar Günü mesajları burada!
Son Dakika Haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran 2020 Sokağa çıkma yasağı bitti mi, bugün devam ediyor mu?
En kritik isimler yayınlandı! İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu
Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...
Son Dakika Haberleri: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran 2020 Sokağa çıkma yasağı bugün devam ediyor mu, bitti mi?
İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!
LGS soruları ve cevapları 2020 yayınlandı! MEB LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı! Türkçe, İnkılap, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli Falette konuştu! "Zaaflarımız oldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA