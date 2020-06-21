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- Demir Grup Sivasspor | CANLI

'in 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:58 Son Güncelleme: 21.6.2020 21:00 ABONE OL
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında 52 puanla 3.sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 26 puanla 16. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'la mücadele ediyor.

İLK 11'LER

İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

DG Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone

SİVASSPOR'DA 2 İSİM KART SINIRINDA

Demir Grup Sivasspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında mücadele edemeyecek.

EMRE KILINÇ YOK!

Sivasspor'un etkili ismi Emre Kılınç zorlu İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemiyor. Yıldız isim geçtiğimiz hafta Denizlispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

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İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor | CANLI
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