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MAÇ SONUCU | 6-0 Alaves

La Liga'nın 30'uncu haftasında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği sahasında Alaves'i konuk etti. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 18:46 Son Güncelleme: 21.6.2020 18:47 ABONE OL
MAÇ SONUCU | Celta Vigo 6-0 Alaves

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.

Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.

CELTA PUANINI 30 YAPTI

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki Real Sociedad maçında kadroda yer alamayacak.

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MAÇ SONUCU | Celta Vigo 6-0 Alaves
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