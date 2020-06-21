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son kararını verdi!

Son dakika haberleri... ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu 'a hem hem de talip. 'in iki devi transfer için kıyasıya bir yarışın içinde. Mert transfere dair son kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 18:27 Son Güncelleme: 21.6.2020 18:30 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

ile 'ın etmek istediği DG 'un başarılı oyuncusu konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

ve 'dan 'ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor. 'ye daha yakın olan transferinde yaşanan son gelişmeler şekilde:

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

GALATASARAY KURU SABİTLEDİ
Akşam'ın haberine göre; , 'a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi.

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

Bu teklif sonrası devreye girdi. Sarı-Lacivertliler'in teklifi ise yıllık 1.5 milyon euro ve 500 bin euronun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise 'dan bir atak geldi.

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

ASLAN'IN HAMLESİ BEKLENİYOR
Sarı-Kırmızılılar, 500 bin euroluk imza parasını 'ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan'ın bu hamlesi transferde kendisini 'ye bir adım daha yaklaştırdı.

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!

flaş bir hamle yapmazsa yeni sezonda forması giyecek. 'ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!
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Mert Hakan Yandaş son kararını verdi!
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