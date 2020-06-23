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'un yeni teknik direktörü

kulübü ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sıklaştırmıştı. ile prensip anlaşmasına varan yeşil-beyazlı kulüp daha sonra camiadan gelen tepkiler nedenile sözleşme imzalamaktan vaazgeçmişti. Bursaspor'un son olarak ile görüştü ve anlaşma sağlandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 21:12 ABONE OL
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz

Yeşil-beyazlı kulüp, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

Almanya'da bulunan İrfan Buz'un, bugün uçakla İstanbul'a geleceği kaydedildi.

İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görev yapmıştı.

METİN DİYADİN TEPKİSİ

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, teknik direktör Metin Diyadin ile prensipte anlaştıklarını ancak yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini söylemişti.

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Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz
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