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'den paylaşımı! "Bekleyemiyorum..."

'ın 'dan kadrosuna kattığı daha sonra ise kiralık olarak ekiplerinden 'ye gönderdiği 'den flaş bir paylaşım geldi. Senegalli golcü hesabından yaptığı paylaşıma "Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 18:17 Son Güncelleme: 23.6.2020 18:21 ABONE OL
Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı! Bekleyemiyorum...

Galatasaray'ın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralanmıştı.

BELÇİKA'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Belçika ekibinde olaylarıyla gündemden düşmeyen Diagne, burada kadro dışı kalmış ve geçtiğimiz haftalarda kulüpten yapılan açıklama ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği öğrenilmişti. Senegalli golcünün geleceği merak edilirken Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına seslendi.

"BEKLEYEMİYORUM..."

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafının altına ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' notunu düştü. Diagne'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlarca, kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Diagne'nin paylaşımı:

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Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı! "Bekleyemiyorum..."
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