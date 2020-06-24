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sevkleri açıklandı! ...

Türkiye Futbol Federasyonu , 'de oynanan 28. haftas sonrası sevklerini açıkladı. Gaziantep FK maçında 6 sarı, 1 gören , "takım halinde sportmenliğe aykırı" hareketten PFDK'ya sevk edildi.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 19:23 ABONE OL
PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray...

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 28. haftanın ardından 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray, Gaziantep FK maçında gördüğü 6 sarı, 1 kırmızı kart nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" maddesinden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi ÖNDER AKDOĞAN'nın 19.06.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 10/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi CUMALİ DAĞHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi SİNAN PEKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi BATUHAN GÖKBULUT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi SAFİ NAFİ BÜKER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 5/15 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray...
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