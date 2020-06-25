Beşiktaş'ta büyük şok! 2 futbolcunun test sonucu pozitif

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında 26 Haziran'da İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

KURAL NE DİYOR? (POZİTİF TEST SENARYOSU)

Pozitif test sonucu 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en

geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda

yapılacak olup, test günü organizasyonunu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senaryoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.

İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.

ANTALYASPOR VE DENİZLİSPOR TESTE GİRECEK

Kural gereği Beşiktaş ile son 2 haftada karşı karşıya gelen Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde teste girecek.

Beşiktaş transferde uçuyor! Fenerbahçe'ye 2. çalım